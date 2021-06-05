مسؤول باكستاني يزور قايتباي في الإسكندرية .. ويتفقد السراديب والدراوي (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الفريق حمود الزمان، قائد قوات الدفاع الجوي الباكستاني، والوفد المرافق له جولة سياحية لقلعة قايتباي في منطقة بحرى بالاسكندرية، أمس وكان في استقبالهم ومرافقتهم خلال الزيارة مفتش أثار القلعة صلاح حاسوب وهبه عبدالعال وشيماء الناقة.

واصطحب مفتشوا القلعة الوفد الباكستاني خلال الجولة بالقلعة، شملت الأبراج الرئيسية ومنطقة السراديب الساحلية والبهو والدراوى ومنطقة الأسوار والأبراج الرئيسية، وقدم شرحا وافيا للوفد عن تاريخ وأهمية القلعة ودورها في الماضي باعتبارها الحصن الرئيس لمحمد على ضد الغزاة، وأهميتها كأثر إسلامي مفتوح في الاسكندرية.

وفى نهاية الجولة أعجب الوفد بما شاهده في القلعة خلال الزيارة التي استمرت قرابة ساعة.

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