شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 546 لجنة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، صباح السبت، ولمدة أسبوع، امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا، داخل 546 لجنة عامة، لاستقبال 102 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى طلاب المنازل، داخل 9 إدارات تعليمية من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، وسط إجراءات أمنية، ووقائية مشددة.

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن الامتحانات تجري على مدار 6 أيام، بواقع مادة كل يوم، بهدف الحفاظ على الصحة العامة للطلاب، والمراقبين، والأجهزة المعاونة، حيث اليوم الأول، اللغة العربية والخط والإملاء، والأحد الهندسة، والاثنين لغة أجنبية، والثلاثاء جبر وإحصاء، والأربعاء دراسات اجتماعية، الخميس علوم .

قال «الرشيدي»، إنه تم تنظيف وتعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحانات، ودورات المياه، مع التنبيه المشدد على الطلاب، وجميع العاملين باللجان سواء معلمين، أو إداريين، أو عمال، بضرورة ارتداء أدوات الوقاية الشخصية، وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً إلى اللجان.

وشكل «الرشيدي» غرفة عمليات بالإدارات التعليمية، لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، والتواصل المباشر معها.