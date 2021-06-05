شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية بالشرقية وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، في التاسعة من صباح اليوم السبت، امتحان الفصل الدراسي الثاني في مادة اللغة الإنجليزية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، داخل ٧٣١ لجنة إمتحانية على مستوي ٢٠ إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والعمال، وجميع المشاركين في امتحانات هذا العام.

ومن جانبه، أوضح رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الاعدادية لهذا العام يبلغ 118118 طالب وطالبة ،مقسمين إلى 11577 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، و2965 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية، و66 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية للصم، و10 طلاب بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين، وذلك أمام 731 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد وكيل أول الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، فضلا عن أعمال تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد أداء الإمتحان بمختلف الإدارات التعليمية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، بالإضافة إلى تجهيز غرف عزل بكل مدرسة تحت إشراف فريق طبي مدرب بالتعاون بين هيئة التامين الصحي ومديرية الشؤون الصحية.