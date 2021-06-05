شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020/ 2021، اليوم السبت، في الإسكندرية، والتى تستمر حتى يوم 10 يونيو الجارى، وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبدأت الامتحانات اليوم بمادة اللغة العربية، فيما أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ،على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، مشددا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا واستخدام أكواب كرتون للاستعمال مرة واحدة للمشروبات، وكذلك تنظيم دخول الأعضاء من بوابات اللجنة ويكون انصراف الأعضاء بعد انتهاء العمل اليومي على دفعات وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة ، مشددا على ضرورة التنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بارتداء الكمامات واستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة، وفي حالة ظهور أي أعراض مرضية على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتأجيل امتحان الطالب للدور الثاني بالدرجة الفعلية وكذلك نشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان وتوفير بيئة امتحانية ملائمة لأبنائنا الطلاب، كما أكد على رؤساء الأحياء بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس والاستمرار في عمل حملات على الباعة الجائلين ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة في الازعاج.

وقال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية ( تعليم عام ) يبلغ 87826 طالبًـا يؤدون امتحانهم أمام ( 379 ) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثماني.

وأشار "سعد" الى انه تم التشديد على مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات وشئون الطلبة والأمن والاتصال السياسي ورؤساء لجان النظام والمراقبة وموجهي عموم المواد الدراسية و التعليم الإعدادي، بالالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح (14) طالبا فقط بدلا من ( 20 ) طالبا للمحافظة على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الامتحان وتعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة.

وأكد مدير المديرية على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية، مشدداً على العمل بروح الفريق ومراعاة الدقة في تقدير درجات الطلاب وأعمال الرصد واستخراج النتائج .