شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «زراعة الإسكندرية» يقود حملة لمراجعة مستندات صرف الأسمدة الأزوتية بالجمعيات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد المهندس طارق زكى صالح وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الإسكندرية، حملة لمراجعة الارصدة الخاصة بالاسمدة الآزوتية بالمخازن ومطابقتها بالمستندات الدفترية، وذلك لتنفيذ تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، حفاظاً على المال العام وحرصاً على حقوق المزارعين والصالح العام وإستمراراً لمتابعة المرور على الجمعيات الزراعية التابعة لمحافظة الإسكندرية.

ورافق وكيل الوزارة المهندسة أميرة الأحمدى أبوريه، مدير الإدارة العامة للتعاون الزراعى، لاستكمال متابعة حملات المرور على عدد من الجمعيات الزراعية لمراجعة مستندات صرف الأسمدة والسجلات الخاصة بها ومطابقتها بالأرصدة الموجودة بالمخازن ومتابعة أعمال الجمعيات الزراعية حيث تم المرور اليوم على جمعية القرية النموذجية وجمعية المعمورة وجمعية المنشية البحرية التابعين لإدارة المعمورة الزراعية .

ووجه بتسهيل مهمة اللجان المشكلة من قبل وزير الزراعة لمتابعة الأسمدة الازوتية وتذليل العقبات لإتمام اللجان عملها على أفضل وجه. وقال وكيل الوزارة إن المديرية لديها رصيد متوفر من الأسمدة الخاصة بالموسم الشتوى الماضي، بـ 3001 طن من سماد اليوريا والنترات بمعدل 2117 طن يوريا و884 نترات، وذلك بعد انتهاء عمليات الجرد بجميع المخازن.

وعن أسعار الأسمدة المدعمة في الجمعيات، قال إن سعر شيكارة سماد اليوريا بـ 156 جنيها وسعر الطن بـ3300 جنيه، فيما يصل سعر شيكارة سماد اليوريا في السوق الحر بـ 210 جنيهات وسعر الطن 4200 جنيه، لسعر شيكارة سماد النترات المدعم في الجمعيات الزراعية بـ161 جنيها وسعر الطن 3220 جنيها، فيما يبلغ سعر شيكارة سماد النترات في السوق الحر بـ225 جنيها وسعر الطن بـ 4500 جنيها.

ولفت إلى أنه يتم صرف السماد الصيفى لزراعات الخضر والقصب والبساتين، لحين البدء في زراعة المحاصيل الصيفية وذلك بناءا على اللجنة التنسيقية للأسمدة.

وكيل "زراعة الاسكندرية" يقود حملة لمراجعة مستندات صرف الأسمدة الأزوتية بالجمعيات ومطابقتها بأرصدة المخازن (صور)

وكيل "زراعة الاسكندرية" يقود حملة لمراجعة مستندات صرف الأسمدة الأزوتية بالجمعيات ومطابقتها بأرصدة المخازن (صور)

وكيل "زراعة الاسكندرية" يقود حملة لمراجعة مستندات صرف الأسمدة الأزوتية بالجمعيات ومطابقتها بأرصدة المخازن (صور)

وكيل "زراعة الاسكندرية" يقود حملة لمراجعة مستندات صرف الأسمدة الأزوتية بالجمعيات ومطابقتها بأرصدة المخازن (صور)