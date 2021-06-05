شكرا لقرائتكم خبر عن 102 ألف طالب يؤدون أول امتحاناتهم بإعدادية المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا، اليوم السبت، داخل 546 لجنة عامة بمراكز المنيا التسع.

وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، ان عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات 102 ألف طالب وطالبة.

وأضاف «الرشيدي» أن المديرية شكلت غرفة عمليات بالإدارات التعليمية التسع، لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، للتواصل السريع مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وإعداد تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية.

كما تم الانتهاء من تنظيف وتعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحانات، مع التنبيه المشدد بضرورة ارتداء أدوات الوقاية الشخصية.