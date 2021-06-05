شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» توفد لجان للمستشفيات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمرضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بإيفاد عدد من المأموريات، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي، لعدد من المواطنين، وذلك «نظراً لظروفهم الصحية» بمحال إقامتهم، وبالمستشفيات بمحافظات «المنوفية، كفرالشيخ، القاهرة، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما قام القطاع بالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق المرأة، بإيفاد مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات من أهالى عدد من قرى محافظة المنوفية، كما تم استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات «كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة» وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.

وواصل قطاع الأحوال المدنية، بمقر فرع القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم تماشيا مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.