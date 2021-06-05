شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مصر سيناء: الأطقم الهندسية فى غزة تعمل على تهيئة المجال لإعادة الاعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت شركة مصر سيناء، اليوم، معدات وأطقم هندسية وفنية لقطاع غزة للمساعدة فى إزالة أثار الأنقاض والبدء فى العمل فى إعادة إعمار غزة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.



الآليات المصرية في غزة تزيل الركام

وقال المهندس إبراهيم العرجاني "شيخ قبيلة الترابين" رئيس مجلس إدارة شركة مصر سيناء -وهى شركة مساهمة تضم أكبر تكتل من أبناء سيناء- وتضم 36 مؤسس رئيسي من قبائل سيناء أن المعدات توجهت لقطاع غزة عبر منفذ رفح البري للمساهمة في إزالة الأنقاض والدمار الذى خلفه الاعتداء الإسرائيلي على القطاع، وتهيئة المجال لبدء عملية الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع، عقب مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى قرر فيها تخصيص 500 مليون دولار، للمساهمة في عمليات إعادة إعمار قطاع غزة من خلال الشركات المصرية.



الآليات المصرية تبدأ في إزالة الركام في غزة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أرسل وفد أمني رفيع المستوى لإسرائيل والمناطق الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، فضلا عن وصول اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة، الاثنين الماضي، إلى قطاع غزة للقاء قادة الفصائل الفلسطينية وبحث الهدنة ووقف النار وإعادة الإعمار بالقطاع، كما زار المناطق التي ستبدأ مصر في إعادة إعمارها.



الآليات المصرية تبدأ في إزالة الركام بقطاع غزة 1

وقبل ذلك كانت مصر قد أرسلت قوافل من المساعدات الغذائية والإنسانية والمواد البترولية والأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع، وعرضها إنشاء مدينة سكنية في القطاع باسم مدينة مصر السكنية.