شكرا لقرائتكم خبر عن اضطراب بالملاحة ورياح وأتربة.. تعرف على خريطة الطقس حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 5 يونيو 2021 إلى الخميس 10 يونيو 2021، حيث تشهد انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية :

- يوم السبت 5 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن خليج السويس وخليج العقبة وجنوب سيناء وجنوب غرب البلاد .

اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60:70 كم فى الساعة وارتفاع الموج 3: 5 متر

- يوم الأحد 6 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد .

- يوم الإثنين 7 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- يوم الثلاثاء 8 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- يوم الأربعاء 9 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- يوم الخميس 10 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.