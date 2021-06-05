شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مليارات جنيه زيادة بالاستثمارات..اعرف موازنة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

- اعتماد مشروع الموازنة والمقدر بـ 15.1 مليار جنيه للعام المالي الجديد 2021/2022.

- 9 مليارات و587 مليونا و98 ألف جنيه مخصصات الاستخدامات الاستثمارية "الاستثمارات".

-2 مليار و381 مليون جنيه استثمارات موازنة العام الجارى 2020/2021.

- زيادة 7 مليارات و206 ملايين و98 ألف جنيه موجهة للاستثمارات بالعام الجديد 21/22.

- تخصيص نحو 9 مليارات و267 مليون و428 ألف جنيه للتشييدات.

- تخصيص 319 مليون و670 ألف جنيه لشراء آلات ومعدات ووسائل نقل.

- 17 مليون و975 ألف جنيه موجه لوسائل النقل، و286 مليون و795 ألف جنيه للتجهيزات.

- 1.8 مليار جنيه صافى ربح خلال السنة المالية 2021/2022، بزيادة 90 مليون جنيه.

- مليار و710 ملايين جنيه صافى ربح موازنة العام المالى الجارى 2020/2021.