شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يضع حجر أساس إنشاء شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، منذ قليل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتفقد عددا من المشروعات، يرافقه عدد من الوزراء، ووضع حجر أساس مشروع إنشاء شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات.

وتتبنى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطة خمسية طموحة، ترتكز على توطين عدد من الصناعات لخدمة السوق المحلية والتصدير، والمراكز الصناعية المتخصصة، وتوفير فرص عمل، وذلك من خلال 14 قطاعا صناعيا وتشمل الخدمات البحرية وتموين السفن، وصب المعادن، ومواد البناء والصناعات الهندسية، ومراكز البيانات، بالإضافة إلى اللوجستيات، والتصنيع الزراعي، واللوحات الشمسية، وعربات السكك الحديدية، والمنسوجات.