شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة اليوم فى مؤتمر صحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سوف تعقد مؤتمرا صحفيا يذاع على القنوات المصرية في تمام الساعة الثانية من عصر اليوم السبت 5 يونيو 2021 لإعلان جداول امتحانات الثانوية العامة والامتحان التجريبي الثالث، وللرد على كل الاستفسارات الخاصة بالثانوية العامة لهذا العام.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع أول أمس الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول مراجعة آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021 بالنظام الجديد، والجهود المشتركة التي تتم بالتعاون بين وزارتي التعليم والاتصالات في إطار المنظومة الجديدة، والتى تشمل حوالى 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية.

كما تم استعراض نتائج الاختبارات التجريبية التي تم إجراؤها حتى الآن تمهيداً للاختبارات الأساسية للثانوية العامة في شهر يوليو المقبل، وما تضمنه ذلك من منظومة متطورة لبناء الأسئلة والامتحانات الإلكترونية وعملية التصحيح.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بتيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد على الطلبة لضمان أدائهم الامتحانات في العام الدراسي الحالي بكل سلاسة ويسر، وذلك من خلال إتاحة النظام الورقي بجانب الإلكترونى (التابلت) كبديلين متاحين معاً لأداء الامتحانات.