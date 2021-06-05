شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة مطمئنا أولياء أمور طلاب الإعدادية: أولادكم أمانة و14 طالبا باللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة استعدت لامتحانات الشهادة الاعدادية منذ فترة، حيث يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية وهناك تناغم بين جميع الأجهزة التنفيذية فى إطار الاستعداد للامتحانات وتم اعتماد جدول الامتحانات خلال الفترة الماضية وإعلانه لجميع الطلاب، موضحا أنه تم توزيع الطلاب على اللجان بشكل لا يمثل أى تكدس، قائلا: بطمئن أولياء الأمور: أولادكم أمانة، وعدد الطلبة فى اللجنة الفرعية من 14 إلى 15 طالبا فقط، وبالتالى هناك تباعد وتطبيق للإجراءات الوقائية والصحية.

وتابع محافظ الجيزة، خلال متابعة أعمال الامتحانات بلجنة مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم، أن هناك غرف عمليات فى المحافظة وأيضا فى وزارة التربية والتعليم، لتلقى أى مشكلات أو رسائل من أولياء الأمور والرد عليها بشكل سريع، متابعا: الدولة اتخذت كل الإجراءات لحماية الطلاب وما تم اتخاذه من قبل مجلس الوزراء من قرارات بشأن جائحة كورونا انعكس فى تقليل عدد الإصابات اليومية، موضحا أن كل اللجان الفرعية لامتحانات الشهادة الاعدادية وصل عددها إلى 11 الف لجنة، قائلا: للمرة الثانية" يجب على أولياء الأمور الاطمئنان، مشيرا إلى أنه تم توفير أطباء وأطقم تمريض داخل اللجان.

وشدد محافظ الجيزة، أنه بمجرد انتهاء الامتحانات سيتم إنجاز الأعمال الخاصة بإعلان نتيجة الامتحانات لطلاب الشهادة الاعدادية.