شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويتفقد عددا من المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويتفقد عددا من المشروعات، يرافقه عدد من الوزراء.

وتتبنى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطة خمسية طموحة، ترتكز على توطين عدد من الصناعات لخدمة السوق المحلية والتصدير، والمراكز الصناعية المتخصصة، وتوفير فرص عمل، وذلك من خلال 14 قطاعا صناعيا وتشمل الخدمات البحرية وتموين السفن، وصب المعادن، ومواد البناء والصناعات الهندسية، ومراكز البيانات، بالإضافة إلى اللوجستيات، والتصنيع الزراعي، واللوحات الشمسية، وعربات السكك الحديدية، والمنسوجات.