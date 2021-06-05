شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الامتحانات العملية لطلاب الدبلومات الفنية وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم السبت، الامتحانات العملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية وسط إجراءات صحية ووقائية على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 17/6/2021، وتبدأ الاختبارات التحريرية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 19/6/2021 وتنتهي يوم الخميس الموافق 1/7/2021.

وشددت الوزارة على مديري عموم التعليم الفني بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، على ألا يتجاوز عدد الطلاب 14 طالبا بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق حاليًا مع وزارة الصحة والسكان بشأن تطعيم جميع المشاركين في الامتحانات العامة ضد مرض فيروس كورونا.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 750000 طالب/طالبة، بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3041 لجنة امتحانية، مشيرة إلى أنه سيتم السماح بعقد امتحان التربية الدينية وكذا المواد غير المضافة للمجموع بالمنزل، وتم التنبيه على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بخصوص هذا الموضوع.