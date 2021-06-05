شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان" تعلن قرب انتهاء وحدات موظفى العاصمة الإدارية بمدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه سيتم الانتهاء قريبا من تنفيذ المرحلة الأولى من سكن موظفى العاصمة الإدارية الجديدة بإجمالى 9024 وحدة سكنية (376 عمارة)، لافتاً إلى أنه جارٍ الانتهاء من التشطيبات الأخيرة ببعض العمارات وأعمال الأسفلت للطرق بالمشروع.

وأضاف المهندس عمار مندور، أنه جارٍ تنفيذ 4704 وحدات سكنية (196 عمارة) بالمرحلة الثانية من المشروع بنسبة إنجاز متقدمة، مؤكداً حرص جهاز المدينة على دفع العمل بالمشروعات الكبرى، وفي مقدمتها سكن موظفى العاصمة الإدارية الجديدة ومبادرة رئيس الجمهورية سكن لكل المصريين.

وفي سياق متصل، قام المهندس عمار مندور، بجولة تفقدية بالمشروع لمتابعة سير العمل بالأعمال الجاري تنفيذها بالمواقع، والتأكد من انتظام العمالة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة الأعمال بالمشروعات القومية.

وتفقد رئيس جهاز مدينة بدر، أعمال الإسكان وتنفيذ العمارات بالمرحلة الثانية، والتشطيبات والأسفلت التى تتم بالمرحلة الأولى، وشدد المهندس عمار مندور، على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال ( الإسكان - المرافق - الطرق - تنسيق الموقع ) في المواعيد المقررة، للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به وبكفاءة وجودة عالية.