شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات آخر العام بكليات جامعة الأزهر وتشديد الإجراءات الاحترازية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وخلال جولته أطمئن رئيس الجامعة على تطبيق الاجراءات الاحترازية وانضباط اللجان، حيث من المقرر أن تنتهى جميع الاختبارات بجميع أشكالها الخميس الموافق 1من يوليو 2021م، كما قام رئيس الجامعة بتوزيع أدوات التعقيم والكمامات علي الطلاب.

ونبهت إدارة الجامعة على الكليات ضرورة استمرارية الالتزام بالنظافة ورش وتطهير وتعقيم جميع اللجان قبل وبعد الجلسات الامتحانية، بجانب التزام جميع الكليات بتوفير لجنة عزل بها خلال فترة الامتحانات، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية بكل دقة؛ لضمان السلامة والوقاية الصحية من خلال مراعاة التباعد الاجتماعي، وارتداء الجميع للكمامات.

وشددت إدارة الجامعة على مراعاة أعضاء هيئة التدريس أن تكون أسئلة الامتحانات مما شُرِحَ فقط، وأن تكون فى مستوى الطالب المتوسط، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل اللجان والكنترولات، كما شددت على تأمين الكنترولات وتعقيمها، وتطبيق الرأفة فى التصحيح، والتأكد من تنفيذ التعليمات الخاصة بالامتحانات الإلكترونية، والتصحيح الإلكتروني، وتهيئة المناخ الملائم لها، وتطبيق التدابير الوقائية وتخصيص غرف عزل بكل كلية للحالات التى قد يشتبه بها، مع حضور أطباء الإدارات الطبية بلجان الامتحانات، إضافة إلى غرفة عمليات مركزية بأمانة الجامعة لمتابعة سير الامتحانات.