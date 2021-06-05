شكرا لقرائتكم خبر عن عميد آثار القاهرة يتابع تطبيق إجراءات الوقاية بامتحانات نهاية العام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة جولة تفقدية على مقر لجان الامتحانات لطلاب الكلية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وتنظيم عمليات دخول الطلاب، برفقة قيادات الكلية.

وشددت إدارة الكلية على تطبيق الإجراءات الاحترازية بداية من التشديد على ارتداء الكمامة الطبية وكذلك قياس حرارة الطلاب قبل دخول اللجان، بالإضافة إلى المرور من كبائن التعقيم، كما وفرت الكلية جهاز اكسجين وأجهزة طبية ضمن خطة الطوارئ بالكلية للاستخدام عند حدوث أى طوارئ.

وتنطلق اليوم، السبت امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020/2021 بكلية الآثار جامعة القاهرة وتستمر الاختبارات على مدار 3 أسابيع، وتجرى بنظام البابل شيت حضوريا بالكلية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

ومن المقرر أن تجرى امتحانات الميد تيرم ستعقد مع امتحانات نهاية الفصل الدراسى، فى ورقة منفصلة طبقا لتعليمات الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات.

وكان الدكتور محمد الخشت، قال إن الجامعة استعدت مبكرًا بخطة شاملة لعقد الامتحانات بحيث تجمع بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح الجامعة المعدلة، وتطبيق النظام المدمج والهجين في الامتحانات حسب طبيعة كل كلية والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، وذلك بهدف تقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم توفير قاعات لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي، والاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل الجامعة والكليات للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا.