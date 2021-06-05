سد النهضة| هل يجب أن نصدق التصريحات الإثيوبية بشأن فشل الملء الثاني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب- أحمد مسعد:

قال وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، أمام مؤتمر بحثي في جامعة "أربا منش"، إن إثيوبيا لن تكون قادرة على تعلية سد النهضة للحد المطلوب، وبالتالي قد يفشل الملء الثاني للسد المتوقع خلال شهر يوليو المقبل.

التصريحات عقب عليها دينا مفتي، المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية قائلًا، إن أعمال الإنشاءات في السد مازالت تسير بوتيرة ثابتة، ولن تقف لأي سبب.

من ناحيته علق الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، أنه لا يجب التعامل مع هذه التصريحات بجدية حتى وإذا كانت المعايير الفنية تشير إلى صدقها أو إمكانية فشل الملء بالفعل، موضحًا أن السد يحتوي على عدد كبير من العيوب الفنية، كما أنها ليست المرة الأولى التي تتأخر فيها الإنشاءات الإثيوبية في السد عن الجدول الزمني المعلن.

وأضاف القوصي لـ"الخليج 365"، أن إثيوبيا متخوفة من ردود فعل مصر والسودان، خصوصًا أن بعض الدول الصديقة لإثيوبيا والإقليمية الكبرى الحليفة حذروا أديس أبابا من تجاهل دولتي المصب، لافتًا إلى أن تأجيل الملء أو خفض الكمية المخزنة ليس هدف القاهرة والخرطوم بل هدفهما الاتفاق على مراحل الملء والتخزين والأهم التشغيل.

ولفت مستشار وزير الأسبق، إلى ضرورة استمرار دولتي المصب في مطالبهما بغض النظر عن وضع الجانب الإثيوبي، مضيفًا: "مصر والسودان قبلوا بالسد والكمية بشرط وجود اتفاق قانوني ملزم.. لأن كل نقطة مياه تحجز هي من حصة البلدين".