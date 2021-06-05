"هيونداي وكيا وتويوتا".. تفاصيل مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة 16 يونيو (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب- محمد عبيد:

تعقد جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، جلسة المزاد العلني، المقررة لبيع 61 لوط سيارات واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بالمطار، وفي ساحة أرض المعارض شارع صلاح سالم، في الـ12 ظهرًا من يوم الأربعاء الموافق 16 يونيو بقاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط.

والسيارات التي سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها، من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك، واردة من الخارج ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة، وتشمل: (رانج روفر سبورت وفولفو وهيونداي وBMW وفورد وميتسوبيشي وتويوتا كامري وكورونا ومرسيدس ونيسان وكيا ودودج سوزوكي وكريسلر وهامر وسانج يونج وميني باص وميكروباص، وأوتوبيس 52 راكبًا، ورأس جرار، وموتوسيكل).

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه، في مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

ويمكن معاينة السيارات بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة، وساحة أرض المعارض بشارع صلاح سالم، من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار)، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط، وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة، كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو اي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدى، ويجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% مـن ثمـن الصـفقه بمجرد رسو المزاد، وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـه الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.

ويتم سداد باقي المبلغ ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه، وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع، ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن، علمًا بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل 1‎% عن كل يـوم تـأخير بحد أقصى 7 أيام، وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد، يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لصالح الجهـة الإداريـة مـع خصـم قيمـة المصروفات الإدارية المستحقة مضافًا إليها أية غرامات تراها الجهة الإدارية.