شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 11 شخصًا بكدمات وسحجات وجروح نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي السريع في نطاق محافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق «القاهرة-الإسكندرية» الصحراوي السريع، عند الكيلو 102 إتجاه الإسكندرية.

أسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا وتم نقلهم إلى مستشفي وادي النطرون التخصصى وعمل الاسعافات الأولية اللازمة لهم.

والمصابون في الحادث هم «خميس .أ» 50 سنة، أبوالمطامير، كدمات وسحجات متفرقة، و«خالد .س» 40 سنة، أبوالمطامير، كدمات وسحجات متفرقة، و«عبدالله .» 19 سنة، أبوالمطامير، كدمات وسحجات متفرقة، و«ناصر .ع» 45 سنة، أبوالمطامير، كدمات وسحجات متفرقة، و«فايز .ع» 30 سنة، إدكو، اشتباه نزيف في البطن، و«ذكي .أ» 55 سنة، أبوالمطامير، كدمات وسحجات متفرقة، و«أحمد .ذ» 33 سنة، أبوالمطامير، كدمات وسحجات متفرقة.

وأصيب أيضًا «مجدي .م» 36 سنة، أبوالمطامير، كدمات وسحجات متفرقة، و«كرم .م» 46 سنة، أبوالمطامير، كدمات وسحجات متفرقة، و«أشرف .ق» 20 سنة، أبوالمطامير، كدمات وسحجات متفرقة، و«إبراهيم .ع» 25 سنة، إدكو، كدمات وسحجات متفرقة.