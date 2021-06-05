شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار بعد ارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 5 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب في مصر، استقراره، صباح اليوم السبت، 5 يونيو 2021، الذى بدأ فيه مساء الجمعة عقب إغلاق البورصات والأسواق العالمية ، واستقر الذهب عند الأسعار المرتفعة التى حققها فى منتصف اليوم، بعدما صعد بشكل مفاجىء خلال ساعات قليلة .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، فى صباح اليوم السبت، يتراوح مابين 943 إلى 945 جنيه والعيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، من 809 إلى 810 جنيه ، والعيار 18 قيراطًا،من 693 إلى 694 جنيه، والجنيه الذهب «8 جرامات من عيار 21»، من 6485 إلى 6500 جنيه .

كما استقر سعر الذهب عالميا عند الاسعار التى حققها عند اغلاق البورصات والأسواق العالمية للأجازة الاسبوعية والتى تستمر يومى السبت والأحد، وشهد الذهب عالميا صعودا مفاجئا فى منتصف تعاملات الجمعة بعد تصريحات مخيبة للآمال تخص الاقتصاد الأمريكى، حيث أعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد 559 ألف وظيفة فقط خلال شهر مايو بينما كان يتوقع المحللين عدد أكبر يبلغ 645 ألف وظيفة، كما انخفض معدل البطالة إلى 5.8% فقط فى شهر مايو من 6.1% فى أبريل .

وحاول الذهب تعويض خسائره التى حققها خلال الأسبوع بالصعود فى نهاية التداول، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1% أو ما يعادل 18.7 دولارا، بينما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.4%

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، في صباح اليوم السبت، 834.81 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»،1,891.24 $.

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب، في صباح اليوم السبت، 5 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 941 إلى 945 عيار 22 843 إلى 848 عيار 21 807 إلى 810 عيار 18 690 إلى 695 عيار 14 538 إلى 544 عيار 12 461 إلى 463 الاونصة 29000 إلى 29100 الجنيه الذهب 6485 إلى 6510 الكيلو 941000 إلى 945000

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، صباح اليوم السبت، 5 يونيو 2021

# الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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