شكرا لقرائتكم خبر عن من هي المصرية أليفة رفعت التي يحتفل جوجل بميلادها اليوم؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاطمة عبدالله رفعت، الشهيرة باسم أليفة رفعت، هي كاتبة مصرية، ولدت في نفس اليوم 5 يونيو عام 1930.

أليفة التي يحتفل بميلادها العالم، عبر محرك البحث الشهير جوجل، بعد 25 عاما من وقتها حيث توفيت في يناير 1996، لم تكن كاتبة عادية، فقد كانت اول من كتب عن المرأة عبر قصصها القصيرة.

فقد نقلت حياة النساء في القرية المصرية، وتحدثت عن مخاوفهن في مرحلة المراهقة من أفكار جنسية مخيفة ولا تستطعن للتعبير عنها.

وعلى الرغم من انها لم تكتب إلا باللغة العربية، فقد ذاع صيتها وترجمت اعمالها الإبداعية من قصص قصيرة وروايات إلى اللغات الانجليزية والهولندية والسويدية والالمانية.

وقد كان لها حظ في زيارة العديد من الدول منها إنجلترا وألمانيا وكندا والمغرب وتونس والنمسا وقبرص وتركيا والسعودية.

كانت مرحلة التحول في حياتها عندما اجبرها والديها على الزواج بدلا من دخول الجامعة، وهو ما جعلها تكتب عن الاوضاع التي تعيشها الفتاة المصرية، الصبح بذلك رائدة «ادب الاحتجاج».

من يكون الرجل..بعيدا عن المئذنة..حواء تعود لادم ..هي بعض من أعمالها الإبداعية التي وصفت فيها حالة الوحدة التي عانت منها النساء، والفصل الحاد بين عالم الرجل وعالم المرأة، كما قدمت بعض الحكايات عن السحاق وعن فضول المراهقات والمراهقين لاكتشاف وظائف الأعضاء لدى كل منهما.

لم تكن أليفة كاتبة عادية، فقد عاشت في فترة زمنية لم تكن فيه النساء صاحبة قرار أو رأى لكنها صنعت لنفسها عالما حقيقيا نجحت فيه ان تعبر عن كل ما يجول بخاطر بنات تلك الحقبة التي عاشتها، رغم ما عانته من رفض مجتمعى ودينى يناهض ما تكتبه ويحثها على إلا تكتبه وترفع النقاب عنه.