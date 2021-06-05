شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس في مصر .. رياح وأتربة واضطراب حالة البحر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوقع توقعات هيئة الأرصاد الجوية أن تنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق خلال تقرير طقس اليوم Weather كما تكون الملاحة مضطربة في البحرين المتوسط والأحمر، بينما تواصل درجات الحرارة الانخفاض.

تكون درجة الحرارة الأعلي ضمن تقرير حالة الطقس اليوم هي 40 درجة في أسوان وإدفو وشلاتين وأبوسمبل، بينما تكون أقل درجة حرارة للعظمي في مطروح والسلوم وتبلغ 26 درجة مئوية.

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يشير تقرير أخبار الطقس في مصر إلي انخفاض درجات الحرارة عن تقرير طقس أمس، ويكون الطقس Weather مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري نهارًا، بينما يكون معتدل على السواحل الشمالية الغربية.

ويظل الطقس غدً على الصعيد وجنوب سيناء حار نهارًا، بينما يكون شديد الحرارة مثل أمس علي جنوب الصعيدرغم انخفاض درجات الحرارة علي بعض المناطق بالصعيد إلا أنه يظل شديد الحرارة.

ويتوقع أن يكون طقس اليوم لطيفًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات الليل.

تضطرب حركة الملاحة علي البحر الأحمر وخليج السويس خلال طقس اليوم وتكون سرعة الرياح بين 60 و70 كيلو متر، ويتراوح ارتفاع الموج بين 3 و5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وتكون حالة البحر المتوسط بين معتدلة ومضطربة والرياح شمالية غربية والموج بين مترين ونصف وثلاثة أمتار.

تنشط الرياح على القاهرة الكبري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وجنوب البلاد والوجه البحري ، واتجاهها شمالية غربية على جميع المناطق في مصر ماعدا جنوب الصعيد فتكون شمالية.

ويشير تقرير أخبار الطقس إلي نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على مدن خليج العقبة وخليج السويس وجنوب غرب البلاد وجنوب سيناء بما يؤثر على الرؤية الأفقية.

حالة الطقس غدًا .. رياح وأتربة وانخفاض درجة الحرارة واضطراب الملاحة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

تنخفض درجات الحرارة اليوم على معظم الأنحاء في مصر بحسب تقرير أخبار الطقس اليوم، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة كما يلي:

الإسكندرية 27-20

القاهرة 32-19

دمنهور 30–19

شبين الكوم 32-19

بلطيم 27-20

الزقازيق 32-20

طنطا 32-19

دمياط 30-21

الإسماعيلية 32-19

بورسعيد 30-21

السويس 32-20

المنصورة 31-20

العريش 30-19

الغردقة 33-24

شرم الشيخ 35-25

أسيوط 33-22

المنيا 32-21

قنا 38-23

أسوان 40-25

الفيوم 32-19

سوهاج 35-23

إدفو 39- 24

الأقصر 39-24

بنى سويف 32-21

الوادي الجديد 38- 23

أبوسمبل 40-27

حلايب 35-28

شلاتين 40-26