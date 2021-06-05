شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوجه بتوفير 6 آلاف شقة و1000 محل لأهالى نادى الصيد في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حقيقة ما أثير بشأن حالة الغضب لأهالي منطقة نادي الصيد، والتى تم إدراجها ضمن المناطق الـ7 التي يجري تطويرها وفق البروتوكول الموقع بين المحافظة، وصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء بتكلفة إجمالية بلغت 811 مليون جنيه.

وقال المحافظ، إن أهالي المنطقة يعانون معاناة شديدة للغاية في فصل الشتاء، إذ ترتفع مياه الأمطار داخل المنازل لأكثر من 1 متر، لأنها منطقة عشوائية، وتم عرض المشكلة كاملةً على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأصدر توجيهاته على الفور بنقل القاطنين بهذه المنطقة لمساكن «بشائر الخير» في إطار أهمية توفير حياة كريمة لهم.

وأوضح أنه وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء، تم توفير أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية لنقل نحو 6 آلاف أسرة وتوفير 1000 محل وورشة.

وعن أسباب حالة الغضب التي شهدتها منطقة نادي الصيد أمس الجمعة، قال المحافظ إن بعض أصحاب المصالح المغرضة لاستمرار العشوائيات، أشاعوا أنه سيتم نقلهم لأماكن بعيدة عن محل سكنهم الحالي، وأنه لن يتم توفير سكن بديل للبعض، وهذا أمر غير صحيح، إذ سيتم النقل لبشائر الخير «3» و«5»، والتي تبعد عن محل سكنهم بحوالي 2 إلى 3 كيلو متر فقط، مؤكداً أنه لن يتم نقل أي أسرة من وحدتها السكنية إلا إلى وحدة سكنية أفضل، ولن يضار أحد بهذا النقل في إطار التوجيهات الصادرة في ذلك.

وفي نفس السياق، أكد محافظ الإسكندرية على أن الدولة تولي اهتماما غير عادي لأهالينا البسطاء، وهو ما تم ترجمته على أرض الواقع من خلال الاهتمام بتطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، وبناء أماكن حضرية لنقل قاطني تلك المناطق، وخير دليل على ذلك المشروع القومي مشروع «بشاير الخير» بجميع مراحله والذي كان هدفه الأساسي هو رعاية ودعم المواطنين البسطاء.