شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث على التوالي.. استمرار غلق ميناء الغردقة البحري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لليوم الثالث على التوالي، شهد ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر، إغلاقا نظرا لسوء الأحوال الجومائية، وشدة الرياح، التي بلغت 30 عقدة شمالية، وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار، وحالة البحر مضطربة جدا، فيما تم ايقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد مسؤولو هيئة مواني البحر الأحمر على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

فيما حذرت الأرصاد الجوية، أهالي مدن الغردقة والزعفرانة، ورأس غارب، ورأس شقير والجونة، خلال الأيام المقبلة، وذلك لتعرض هذه المدن إلى نشاط كبير في سرعات الرياح المحملة بالأتربة، واضطرابا بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وتأثر الحركة الملاحية والرحلات البحرية إلى الجزر والمحميات وستصل سرعة الرياح من 60 إلى 70 كم/س وسيبلغ ارتفاع الأمواج من3 إلى 5 أمتار.