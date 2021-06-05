شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تعليمات خاصة من جامعة حلوان للإدارة الطبية خلال امتحانات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

1-استخدام أجهزة قياس الحرارة عن بعد عند مدخل البوابة .

2- غرفة عزل عند بوابة الجامعة الرئيسة لقياس درجة الحرارة للطلبة المشتبه فيهم وتقديم مايلزم من خدمة طبية وتحويل الطلبة للمستشفيات المتعاقد معها.

3-توفير المطهرات الكحولية فى الممرات داخل المبانى .

4-التاكد من جودة تهويه المدرجات وقاعات الامتحانات واستبعاد اللجان التى لا توجد بها أماكن جيدة التهويه ووضع إعلانات للتوعية بالنظافة وغسيل الأيدي أمام المبانى وداخل دورات المياه .

5-فى حالة ظهور أعراض على أحد الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين يتم عزله فى غرفة مجهزة لحين اتخاذ التدابير اللازمة للمغادرة والمتابعة الدورية له واستدعاء المختصين للكشف عليه وكتابة التقرير الطبى اللازم واتخاذ ما يلزم من إجراءات .

6-التوعية المستمرة للطلاب بعدم الحضور فى حالة وجود أية أعراض.

7 - التأكيد على ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات الكحولية .

8-توفير مستلزمات نظافة الأيدي والمطهرات الكحولية بجميع المعامل التى يوجد بها أجهزة يتشارك الطلاب فى استخدامها .

9- تخصيص عامل نظافة مدرب لتطهير الأسطح والحوائط والأرضيات والتخلص من جميع المخلفات بالطرق الآمنة المعروفة .

10-تعقيم صالات الامتحانات يوميا قبل دخول الطلاب إلى اللجان وبعد مغادرتهم الامتحان من قبل فريق العمل المعين من الكلية تحت إشراف الإدارة العامة للشئون الطبية .