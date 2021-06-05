شكرا لقرائتكم خبر عن بوابات تعقيم وكمامة.. جامعة القاهرة تستقبل طلابها بامتحان نهاية العام.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم "تليفزيون الخليج 365" اليوم السبت، تغطية خاصة من داخل جامعة القاهرة بالتزامن مع امتحانات نهاية العام الجامعى، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال استقبال الطلاب .

ووضعت جامعة القاهرة عددا من الضوابط لتطبيق الإجراءات الوقائية بداية من التشديد على ارتداء الكمامة الطبية قبل الدخول إلى الحرم الجامعى مع توقيع الكشف الحرارى على الطلاب والمرور من خلال كبائن التعقيم، لاكتشاف أى حالات اشتباه ومنع انتشار العدوى .

كما عملت جامعة القاهرة على توفير كمامات طبية وكذلك أكياس جيل للتطهير وتوزيعها على الطلاب أثناء الدخول ضمن الوقاية من فيروس كورونا .

وكان الدكتور محمد الخشت، قال إن الجامعة استعدت مبكرًا بخطة شاملة لعقد الامتحانات بحيث تجمع بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح الجامعة المعدلة، وتطبيق النظام المدمج والهجين في الامتحانات حسب طبيعة كل كلية والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، وذلك بهدف تقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم توفير قاعات لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي، والاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل الجامعة والكليات للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا.