شكرا لقرائتكم خبر عن وسط إجراءات احترازية مشددة.. انطلاق امتحانات كليات جامعة الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق اليوم السبت، امتحانات نهاية العام بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة، والأقاليم، حيث أنهت الكليات استعدادتها لعقد الامتحانات، وفقا للإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل وزارة الصحة للتصدى لجائحة كورونا، بعد أن تقرر أن تنتهى جميع الاختبارات بجميع أنواعها يوم الخميس الموافق 1من يوليو 2021م.

وشددت إدارة جامعة الأزهر على الكليات ضرورة استمرارية الالتزام بالنظافة ورش وتطهير وتعقيم جميع اللجان قبل وبعد الجلسات الامتحانية، بجانب التزام جميع الكليات بتوفير لجنة عزل بها خلال فترة الامتحانات، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية بكل دقة؛ لضمان السلامة والوقاية الصحية من خلال مراعاة التباعد الاجتماعي، وارتداء الجميع للكمامات.

كما أكدت إدارة الجامعة على مراعاة أعضاء هيئة التدريس أن تكون أسئلة الامتحانات مما شُرِحَ فقط، وأن تكون في مستوى الطالب المتوسط، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، داخل اللجان والكنترولات، كما شددت على تأمين الكنترولات وتعقيمها، وتطبيق الرأفة في التصحيح، والتأكد من تنفيذ التعليمات الخاصة بالامتحانات الإلكترونية، والتصحيح الإلكتروني، وتهيئة المناخ الملائم لها، وتطبيق التدابير الوقائية وتخصيص غرف عزل بكل كلية للحالات التي قد يشتبه بها، مع حضور أطباء الإدارات الطبية بلجان الامتحانات، إضافة إلى غرفة عمليات مركزية بأمانة الجامعة لمتابعة سير الامتحانات.