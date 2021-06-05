شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من اضطراب الحركة الملاحية في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت محافظة البحر الأحمر، من تعرض بعض مدن المحافظة الشمالية، الغردقة، ورأس غارب، والزعفرانة، والجونة، ورأس شقير، لحالة اضطراب في حركة الملاحة البحرية ونشاط للرياح مثير للأتربة والرمال، تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية. وأكدت المحافظة في بيان لها، أن ذلك سيستمر حتى غد الأحد، وبناءا على إشارة واردة من قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، والتى تشير بتعرض المحافظة لسوء الأحوال الجوية، وكذلك محافظتى جنوب سيناء، والسويس، حيث تبلغ سرعة الرياح إلى 80:60 كم /س، كما ترتفع الأمواج من ٣ إلى ٥ أمتار.