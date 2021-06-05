شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة نجاح 100%.. انتهاء دورة الإعداد لامتحان «التوفل» في جامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بلغت نسبة النجاح في دورة الإعداد للتوفل، والتي عقدت في جامعة العريش، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، 100%، وذلك بعد انتهاء أعمال الامتحان والتصحيح ومن خلال مركز اللغات والترجمة بالجامعة.

وأكد الدكتور حاتم سلامة رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها، ووكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أن الدورة ضمت 60 دارسا من مختلف قطاعات المجتمع، حيث أن إجمالي عدد الساعات التدريسية بالدورة 60 ساعة تدريسية مقسمة على ثلاث وحدات، وهي الاستماع، والقواعد، والقراءة، شارك في تدريسها الدكتور أشرف فتحي عبدالحميد، والسيد الدكتور صقر عودة حسن بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب.

من جانبه أشار الدكتور أمجد الظريف عطا مدير المركز ورئيس قسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب، على أنه جاري استخراج الشهادات اللازمة الدارسين خلال أيام.

فيما أعرب الدكتور أحمد معوض عبدالهادي، عضو مجلس إدارة المركز ووكيل كلية الاقتصاد المنزلي لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن أمله في عقد المزيد من الدورات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبدالهادي، أن فريق عمل المركز يتقدم بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة، لدعمه المستمر لهم ماديا ومعنويا، متعهدين ببذل المزيد من الجهد من أجل سيناء الغالية ومصرنا الحبيبة.