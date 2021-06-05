شكرا لقرائتكم خبر عن 79 % نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية بمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بلغت نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة الشيخ زويد، بمحافظة شمال سيناء، للعام المالي الجاري 79%.

وأكد طارق محمد عابد، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، على أن اعتمادات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة الشيخ زويد للعام المالي الجاري 2020- 2021 بلغت 32 مليونًا و7 الآف جنيه.

وأضاف رئيس المدينة، إنه جرى توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية، بواقع 13 مليون و368 ألف جنيه لأعمال الكهرباء، و5 مليون جنيه للطرق، و4 مليون و741 ألف جنيه لتحسين البيئة، و8 مليون و898 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.