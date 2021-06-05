شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم السبت.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردفة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائى، اليوم السبت، عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، وذلك لأعمال صيانة المحولات الدورية المتبعة.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر فى بيان له، اليوم السبت، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن شارع المدارس، ومنطقة خلف الشهر العقارى الجديد، من الساعة ٩ صباحا حتي الساعة ٢ ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات.

وتابع أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة مجاويش، يومي الثلاثاء والأربعاء، المقبلين، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.