شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 10 حالات شفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، عدد حالتين إيجابيتين و10 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان السبت، إنه تم تسجيل حالتين إيجابيتين بفيروس كورونا المستجد ليصل اجمالي عدد الحالات الإيجابية إلى 504 حالة، بجانب تسجيل 10 حالات شفاء لترتفع حالات الشفاء إلى 2739 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة 193 حالة منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 19 حالة تحت الحجز بالمستشفيات و73 حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.