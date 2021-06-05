شكرا لقرائتكم خبر عن العثور علي جثة المهندس المفقود بسفينة الخدمات البترولية الغارقة في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء حامد أحمد حامد رئيس مدينة رأس غارب، بالبحر الأحمر، أن أجهزة البحث والانقاذ، تمكنت من العثور علي جثة المهندس عادل نصار مهندس ثان سفينة الخدمات البترولية، التي غرقت الأربعاء الماضي، بمنطقة رأس غارب.

وأضاف حامد أن الجثة تم العثور عليها داخل حطام السفينة الغارقة، وتم انتشالها ونقلها بسيارة إسعاف تابعة لمستشفي رأس غارب، حيث تعرف نجل المتوفي علي الجثة.

كان عدد من اللنشات والمراكب التابعة لشركات البترول برأس غارب بالبحر الأحمر، شاركوا لمدة يومين في عمليات البحث والتمشيط للمنطقة البحرية عن مهندس ثاني سفينة الخدمات البترولية المفقودة، والتي غرقت في الساعات الأولي من صباح الأربعاء الماضي، ويدعي المهندس عادل نصار، حيث تشارك في عمليات البحث عدد من المراكب التابعة لشركات البترول بالمنطقة.

وحذرت جمعيات حماية البيئة بالبحر الأحمر من حدوث تسرب بترولي من خزان الوقود من السفينة الغارقة بمنطقة الحادث، كانت منطقة رأس غارب شهدت غرق سفينة خدمات بترولية، وذلك بعد إبحارها إلى داخل المياه، وخلال رحلة العودة للشاطئ، تعرضت للغرق، وتبين من التحقيقات الأولية أن السفينة اصطدمت بحطام مركب غارق، ما أسفر عن وفاة قبطانها، وإنقاذ 11 آخرين والبحث عن شخص مفقود.