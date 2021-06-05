شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى نحو 163056 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، السبت 5 يونيو الجارى، داخل 945 مدرسة و656 لجنة على مستوى المحافظة بواقع 11648 لجنة فرعية، وسط اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، فى المدارس التى واللجان الامتحانية.

ويبدأ طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة الامتحانات بأداء امتحان مادة اللغة العربية والخط فى تمام الساعة التاسعة صباحا بجميع مدارس والإدارات التعليمية، على أن تبدأ الامتحانات فى تمام الساعة التاسعة صباحاُ والجدول موحد على مستوى جميع إدارات تعليم الجيزة.

وشدد محافظ الجيزة على مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمه فى لجان الامتحانات من التطهير الدورى وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات وتواجد المطهرات مع التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسى وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديرى الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية الواقعة فى نطاق عملهم برفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات على أكمل وجه، مؤكدا أنه سيتم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات بالأحياء والمراكز فى كل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات فى جميع المدارس.