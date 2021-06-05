شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب بعد حظر فيس بوك: لا دعوات عشاء لـ زوكربيرج فى البيت الأبيض حين أعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن موقع فيس بوك مساء الجمعة أنه سيحظر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حتى عام 2023 على الأقل من على جميع منصاته، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

ويعنى القرار أن ترامب قد يظل قادرًا على استعادة الوصول إلى حساباته على فيس بوك وإنستجرام في الوقت المناسب لحملة 2024 إذا كان يسعى لمباراة ثانية ضد الرئيس بايدن.

ورد ترامب في بيان، الجمعة، مهاجمًا فيس بوك لفرض رقابة وإسكات لحركته السياسية قائلا: "إن حكم فيس بوك هو إهانة لـ 75 مليون شخص سجلوا الأرقام القياسية، بالإضافة إلى كثيرين آخرين، ممن صوتوا لنا فى الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020".

وأضاف ترامب: "في المرة القادمة التي أكون فيها في البيت الأبيض لن يكون هناك المزيد من العشاء مع مارك زوكربيرج وزوجته، سيكون الأمر كله مقتصرا على الأعمال فقط".

لكن شركة فيس بوك قالت إنها قد تقرر حظر ترامب لفترة أطول من عامين، وهو ما أيدته السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي في مؤتمرها الصحفى مساء الجمعة.

وقالت بساكي: "يجب على شركات التواصل الاجتماعي أن تفرض رقابة على (المعلومات المضللة)، وأننا تعلمنا الكثير من الرئيس ترامب، الرئيس السابق، على مدى العامين الماضيين حول سلوكه وكيفية استخدامه لهذه المنصات. من غير المحتمل أن يغير سلوكه خلال العامين المقبلين. سوف نرى".

وقد أعلن نائب رئيس الوزراء البريطانى السابق نيك كليج، الذى يعمل كنائب رئيس للشئون العالمية في فيس بوك، الحظر لمدة عامين، قائلا: "فى نهاية هذه الفترة سننظر إلى الخبراء لتقييم ما إذا كان الخطر على السلامة العامة قد انحسر".