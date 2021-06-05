شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مرورية لضبط «التوك توك» في بلطيم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار تنفيذ توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات المرورية، وتحسين الخدمات للمواطنين، والمترددين على المصيف، والتواصل معهم ميدانيا، شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حملة مرورية.

وقاد العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ حملة لضبط التكاتك والدراجات النارية، عقب تعدد شكاوى الأهالي من انتشارها في الشوارع بمصيف بلطيم، والتسبب في مشكلات مرورية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 مركبات «توك توك»، و6 دراجات نارية «موتوسيكلات»، مؤكداً أنه تم التحفظ على المركبات المخالفة بمركز شرطة البرلس ونقطة شرطة مصيف بلطيم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائديها.

مصيف بلطيم