شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات آخر العام بكلية الآثار جامعة القاهرة اليوم وتستمر 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، السبت امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020/2021 بكلية الآثار جامعة القاهرة وتستمر الاختبارات على مدار 3 أسابيع، وتجرى بنظام البابل شيت حضوريا بالكلية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

ومن المقرر أن تجرى امتحانات الميد تيرم ستعقد مع امتحانات نهاية الفصل الدراسى، فى ورقة منفصلة طبقا لتعليمات الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات.

وكان الدكتور محمد الخشت، قال إن الجامعة استعدت مبكرًا بخطة شاملة لعقد الامتحانات بحيث تجمع بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح الجامعة المعدلة، وتطبيق النظام المدمج والهجين في الامتحانات حسب طبيعة كل كلية والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، وذلك بهدف تقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم توفير قاعات لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي، والاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل الجامعة والكليات للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا.