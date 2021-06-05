"مصر تستطيع بالصناعة" يستأنف ندواته الحوارية التمهيدية بمشاركة خبراء مصر بالخارج

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القاهرة - سامية سيد - يستأنف مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، اليوم، السبت ، ندواته الحوارية التمهيدية الافتراضية (Webinar)، حيث تنعقد الندوة الخامسة بعنوان "سوق المال: محرك الصناعة الأهم"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من المتخصصين في أسواق المال داخل مصر، وذلك إلى جانب مشاركة خبرائنا بالخارج المتخصصين في مجال الاستثمار والاستشارات المالية.

وقالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم أن هذه الندوة تعد الخامسة ضمن الندوات الحوارية التمهيدية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، حيث سبق أن نظمت الوزارة أربع ندوات حوارية افتراضية في إطار إطلاق المؤتمر، والذى يعد النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع.

وأضافت الوزيرة أن تنظيم هذه الندوات يجري بالتوافق مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الخطوات التنفيذية لإطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، كما يشارك في تلك الندوات عدد من خبراء المال والأعمال، في إطار تبادل الخبرات مع خبرائنا بالخارج والداخل.

ويشارك عدد من الخبراء المصريين المتخصصين حول العالم وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وهم: "محمود سالم" خبير عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة هيكلة الشركات والاكتتابات العامة، و"شريف وهبة" الخبير المصرفي الدولي المتخصص في إدارة علاقات المستثمرين الخارجية ، "لورا عثمان" خبيرة الاستثمار وإدارة استراتيجيات الصناديق المالية، "حنان سالم" خبيرة الاستشارات السيادية، و"أشرف روفائيل" خبير البرمجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، كما يدير الندوة الإعلامي أسامة كمال.

يذكر أن الندوة الأولى من الندوات الحوارية التمهيدية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" قد عقدت في أواخر نوفمبر الماضي تحت عنوان "توطين الصناعة ودعم الاستثمار الصناعي في مصر" وكانت لأول مرة بمشاركة خبيرة الاقتصاد المصرية العالمية البارونة د. نعمت شفيق، ثم عقدت الندوة الثانية أوائل ديسمبر الماضي تحت عنوان "مستقبل صناعة الغزل والنسيج في مصر" بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، تلتها الندوة الثالثة أواخر ديسمبر الماضي تحت عنوان "توطين صناعة السيارات في مصر" بمشاركة عدد من المصريين المتخصصين في مجال صناعة السيارات حول العالم، علاوة على الندوة الرابعة التي تم تنظيمها في يناير الماضي تحت عنوان "استراتيجية التمويل الصناعي"، كما عقدت الوزارة ورشتين عمل لشباب الدارسين بالخارج في إطار ربطهم بالعلماء والخبراء.