شكرا لقرائتكم خبر عن فصل الكهرباء عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة من 9 صباحا لـ2 ظهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر فى بيان له أنه سيتم فصل التيار الكهربى اليوم السبت عن شارع المدارس ومنطقة خلف الشهر العقارى الجديد، وكذلك سيتم فصل التيار عن المناطق المذكورة يوم الاثنين المقبل، من الساعة 9 صباحا لـ2 ظهرا.

وتابع أنه سيتم أيضا فصل التيار الكهربائى عن منطقة مجاويش، يومى الثلاثاء والأربعاء، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.