شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة.. تبدأ اليوم حتى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى نحو 163056 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، داخل 945 مدرسة و656 لجنة على مستوى المحافظة بواقع 11648 لجنة فرعية، وسط اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، فى المدارس التى واللجان الامتحانية، حيث تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 10 يونيو الجارى.

”الخليج 365” يعيد نشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة بالتزامن مع انطلاق الامتحانات كما يلى:

يوم السبت 5 يونيو مادة اللغة العربية والخط.

ويوم الأحد 6 يونيو مادة اللغة الأجنبية.

ويوم الاثنين 7 يونيو مادة العلوم.

ويوم الثلاثاء 8 يونيو مادة الجبر والإحصاء.

يوم الأربعاء 9 يونيو مادة الهندسة.

وتختم الامتحانات يوم الخميس 10 يونيو بمادة الدراسات الاجتماعية.

وشدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة فى لجان الامتحانات من التطهير الدورى وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات وتواجد المطهرات مع التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسى وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديرى الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية الواقعة فى نطاق عملهم برفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات على أكمل وجه، مؤكدا أنه سيتم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات بالأحياء والمراكز فى كل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات فى جميع المدارس.