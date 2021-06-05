شكرا لقرائتكم خبر عن في إطار مبادرة حياة كريمة.. إعادة تأهيل محطتين شرب بقرى كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن طرح مناقصة عامة لـ 4 عمليات ضمن مشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير الريف المصري بمطوبس، منها مد وتدعيم خدمات الصرف الصحي للمناطق المحرومة لقرية منية المرشد ولقرية السعادة، وإعادة تأهيل محطة مياه أبوإسماعيل، وإعادة وتأهيل محطة بني بكار.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة حياة كريمة بمطوبس ستشهد إقامة العديد من المشروعات الخدمية، مابين إقامة مقرات خدمية، وتحسين حالة مياه الشرب، إضافة لأعمال الرصف وتبطين الترع، وإنشاء وإحلال وتجديد 13 كوبري بقرى مطوبس ،كما تم بدء التنفيذ الفعلي لإنشاء المقرات الحكومية الموحدة بقرى مركز مطوبس ضمن البرنامج القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، ومن بينهم قريتي بني بكار والبصراط، إضافة لأعمال تبطين الترع إضافة لأعمال الصرف الصحي وتحسين حالة المياه بالقرى.

كما تشهد العديد من القرى أعمال تحسين مياه الشرب، منها قرى القلي، وابيانه، وعمرو، والجواد الشرقي، والجواد العربي، بقرى وقف بحرى وتوابعها، وبقرية برج مغيزل، وبقرية الجزيرة الخضراء، وعملية تحسين مياه الشرب بقرية برنبال وتوابعها«،والقشاشي،والروس،والزورات،والمعالقة،والخص،وأبوعقادة»،وقرى قومسيون غرب وتوابعها، وبقرى خليج قبلي وتوابعها، ومنطقة كوم دميس وتوابعها .

كما تشهد قرى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، أعمال تبطين الترع، كجزء من مبادرة تطوير الريف المصري، حيث تم البدء بتبطين ترعة القويعي بقرية خليج قبلي بالوحدة المحلية بقرية البرمبال بطول 8 كم، وبنسبة تنفيذ 35٪، وتبطين ترعة السعادة التابعة لقرية الجواد الغربي وقرية عمرو التابعين للوحدة المحلية بقرية منية المرشد بطول 12كم بنسبة تنفيذ 77٪.

وقال اللواء جمال نور الدين، إنه تم تسليم جميع مواقع المقرات من قبل المحافظة لجهاز تعمير الساحل الشمالي ،وتم البدء في تنفيذ جسات التربة للمقرات بقريتي بني بكار والبصراط ويعقبها البدء بباقي القرى تباعا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تم أخذ الجسات للعينة الثانية لموقع المجمع الخدمى بالبصراط من خلال الشركة المنفذة للمشروع شركة الثناء للمقاولات إحدى شركات جهاز تعمير الساحل الشمالي، وتم أخذ عينات موقع بني بكار من خلال شركة الأهرام للمقاولات، مؤكد على أن المحافظة تشهد مبادرة «حياة كريمة»، تنفيذاّ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتضمن المبادرة تطوير 187 تابع و18 قرية بمركز مطوبس، بالإضافة إلى مدينة مطوبس، وتشمل المبادرة تطوير «بني بكار، منية المرشد، برنبال، البصراط، الجزيرة الخضراء، برج مغيزل، عزبة عمرو، ابيانة، معدية مهدي، عزبة الخليج البحري، بريدعة، الوقف البحري، القني، عزبة الخليج القبلي، الوقف القبلي، القمسيون شرق، القمسيون غرب.