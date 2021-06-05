شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات أمنية لتأمين الزائرين لدير السيدة العذراء في المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية، في مركز سمالوط، شمال المنيا، لتأمين الزائرين لدير السيدة العذراء شرق النيل.

وكلف اللواء وليد المعداوي، رئيس مركز ومدينة سمالوط، فريق عمل برئاسة عماد حسن، نائب رئيس المركز، وأحمد عمران، رئيس قرية بني خالد للمتابعة المستمرة، والتنسيق مع الإدارات لإخراج أسبوع الزيارة، بالشكل المطلوب مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وعدم السماح بإقامة خيام.

وشملت الإجراءات، أعداد مواقع التمركزات الخاصة بقوات الأمن والمرور اللازمة لتأمين الزيارات بكافة المواقع، كما تم المرور على العوامات النيلية لمراجعة وسائل الأمان والحماية المدنية، وإتمام أعمال النظافة بالقرية، وكافة الطرق المؤدية لموقع الزيارة.

وقال «المعداوي» إنه تم التنسيق مع مرفق الإسعاف، وتجهيز مواقع التمركزات الخاصة بسيارات الإسعاف، مشيرا إلى أن شركة مياه الشرب دعمت موقع الزيارة بعدد ٣ سيارات مياه نظيفة وعدد ٣ سيارات كسح، فيما تم التنسيق مع مسئولي هندسة كهرباء شرق نحو الاستعداد في حالة حدوث أي طارئ خاص بالكهرباء، كما تم التنسيق مع قطاع الصحة لتجهيز الأطقم الطبية اللازمة والأدوية والأمصال.

احتفالات دير العذراء في المنيا

احتفالات دير العذراء في المنيا

احتفالات دير العذراء في المنيا