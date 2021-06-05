شكرا لقرائتكم خبر عن بحوزتهم 216 طربة حشيش.. القبض علي 3 سيدات في نفق الشهيد أحمد حمدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 3 سيدات وبحوزتهن 216 طربة حشيش، وذلك أثناء عبورهن من نفق الشهيد أحمد حمدي.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، بقطاع أمن المنافذ، أكدت قيام إحدى السيدات بمحاولة تهريب كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر، وإخفائها داخل السيارة قيادتها، حال عبور نفق الشهيد أحمد حمدى، من الجهة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات تكمنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة المذكورة (بدون عمل مقيمة بمحافظة الإسماعيلية)، وبصحبتها (سيدتان – إحداهن لها معلومات جنائية)، وبتفتيش السيارة عثر على (216 طربة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 21 كيلو جرام و600 جرام تقريبا، مخبأة داخل مخزن سرى بالسيارة) وكذا (مبلغ مالي و3 هواتف محمول).

بمواجهة المتهمات إعترفن بحيازة المواد المخدرة المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالي، حصيلة نشاطهم الإجرامى، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهن.