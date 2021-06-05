شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب: عشقت التمثيل.. والنجومية عندما تأتي متأخرة بتبقى جميلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان سيد رجب، إنه عمل بالهندسة لمدة 20 عاما، ولم أكن أتخيل أن أكون ممثلا، رغم أني كنت طوال حياتي أمثل وكنت أتمنى النجاح.

وأضاف سيد رجب خلال حلوله ضيفاً مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، أن أول عمل قدمته كان مسرحية حكاية بلاد نمنم، وكنت بقول كلمة واحدة «حاضر» وقدمت دور صغير في فيلم أحلام صغيرة مع صلاح السعدني وميرفت أمين.

وعن فيلم ابراهيم الأبيض أشار سيد رجب إلى أن المخرج قرأ السيناريو واختار لي أن أقدم شخصية المعلم سراج.

وتابع سيد رجب أن النجومية عندما تأتى متاخرة جميلة جدا، وبصراحة أنا موجود وأمثل ومؤثر في الناس، وهذا ما يهمنى بغض النظر عن النجومية.

وأفصح سيد رجب، عن اعجابه الكبير للسيرة الهلالية، كما قدم خلال الحلقة مشهد مؤثرا من السيرة الهلالية.

أما عن مسلسل أبو العروسة الذى لاقى نجاحا كبيرا، قال النجم سيد رجب، كنت خائف قبل المشاركة في المسلسل، وأحرص دائما على أن أقدم شخصية مختلفة، وعلاقتى مع الفنانة سوسن بدر، وأسرتى رائعة، واتمنى أن يستمر ويقدم منه أجزاء أخرى، حيث أن المسلسل نموذجا للاسرة المصرية، متمنيا أن يكون هناك أجزاء أخرى من المسلسل.

وتابع سيد رجب أن شخصية زكريا المظ «بوقفة رجالة» هناك صفات مشتركة كثيرة جدا، ومتشايهة مع والدى وأنا بطبيعتى بكون مرعوب قبل بداية التصوير، خاصة على خشبة المسرح، مهما قدمت من أدوار.