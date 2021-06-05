شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب: شرف لي أن أكون امتداد للنجم الكبير محمود المليجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النجم سيد رجب، عن تجربة كتابة السيناريو، بفيلم الشوق إنه أخذ جائزة مهمة من مهرجان القاهرة، مشيرا إلى أنه كتب قصص قصيرة عندما كان صغيرا، بالاضافة إلى بعض السيناريوهات، وذلك حبا في التمثيل، لأننى كنت اتمنى تقديم عدد من الشخصيات واكتبها، وفيلم الشوق تم تقديمه بصورة مميزة، ولكني ممثل، ولذلك لم استمر، ولو كتبت سيناريو من جديد ممكن محمد ممدوح يقدمها.

وأضاف سيد رجب خلال حلوله ضيفاً مع الإعلامي عمرو الليثى، ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، أن الشر موجود بداخلنا وتفوقت على نفسي في دور حمادة عزلان، واحبه جدا، كما أحب محمود المليجى، وزكى رستم، واتمنى أن أكون امتداد للنجم الكبير محمود المليجي، وهذا شرف كبير لى أن يقال أننى امتداد له.

وكشف النجم سيد رجب أنه تزوج مرتين، وعندى بنتي بسمة متزوجة، ولديها بنت أسمها هنا، وفرحة عمرى وأنا جد، مشيرا إلى أنه يشجع نادى الزمالك جدا، ولما بيخسر لازم نتحمل الخسارة.

وتابع الفنان سيد رجب، عن فيلم كيره والجن مع نخبة من النجوم، والمخرج مروان حامد، وهو فيلم ضخم، والفترة الزمنية مهمة جدا، واردنا أن نستحضر مصر في تلك المرحلة والفترة.

وفي ختام الحلقة مع الإعلامي عمرو الليثى، تم تكريم الفنان سيد رجب وتقديم درع قناة الحياة له.