شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم بدء امتحانات آخر العام بكليات جامعة الأزهر وتشديد الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، السبت، امتحانات نهاية العام بكليات جامعة الازهر حيث أنهت الكليات استعدادتها لعقد الامتحانات وفق الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل وزارة الصحة للتصدى لجائحة كورونا ، بعد أن تقرر أن تنتهى جميع الاختبارات بجميع أشكالها الخميس الموافق 1من يوليو 2021م.

ونبهت إدارة الجامعة على الكليات ضرورة استمرارية الالتزام بالنظافة ورش وتطهير وتعقيم جميع اللجان قبل وبعد الجلسات الامتحانية، بجانب التزام جميع الكليات بتوفير لجنة عزل بها خلال فترة الامتحانات، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية بكل دقة؛ لضمان السلامة والوقاية الصحية من خلال مراعاة التباعد الاجتماعي، وارتداء الجميع للكمامات.

وشددت إدارة الجامعة على مراعاة أعضاء هيئة التدريس أن تكون أسئلة الامتحانات مما شُرِحَ فقط، وأن تكون فى مستوى الطالب المتوسط، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل اللجان والكنترولات، كما شددت على تأمين الكنترولات وتعقيمها، وتطبيق الرأفة فى التصحيح، والتأكد من تنفيذ التعليمات الخاصة بالامتحانات الإلكترونية، والتصحيح الإلكتروني، وتهيئة المناخ الملائم لها، وتطبيق التدابير الوقائية وتخصيص غرف عزل بكل كلية للحالات التى قد يشتبه بها، مع حضور أطباء الإدارات الطبية بلجان الامتحانات، إضافة إلى غرفة عمليات مركزية بأمانة الجامعة لمتابعة سير الامتحانات.