شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق إدراج قرارات جلسات المحاكم على ماسح إلكترونى لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت نيابة مدينة نصر أول عملية تطبيق إدراج قرارات الجلسات على ماسح إلكتروني يُمكن المحامين والمتقاضين من الاطلاع على القرار من خلال الهاتف المحمول، ويأتى هذا التطبيق لأول مرة فى إطار توجيهات الدولة بالتسهيل والتيسير على المواطنين، ومنع التزاحم بسبب فيروس كورونا، ومن المقرر تعميمه على مستوى الجمهورية خلال أيام.

وبذلك تكون النيابة العامة أخذت خطوات كبيرة فى التحول الرقمى، خاصة بعد اتخاذ إجراءات متوسعة فى ميكنة التحقيقات، وهو الأمر الذى ييسر ويساعد المتقاضين.

يشار إلى أن مصر لديها 392 محكمة على مستوى الجمهورية والتى سيتم الانتهاء من تطويرها وإدخال نظام الميكنة فيها خلال عام واحد وهو 2021، حيث تنفذ وزارة العدل في الوقت الراهن مشروع تطوير وميكنة القضايا وهو مشروع إنفاذ القانون الذي من خلاله تم ميكنة قضايا الجنح منذ أن تكون محضر في الشرطة حتى صدور الحكم.



