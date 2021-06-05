شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: فتح المظاريف المالية لمشروع الربط الكهربائى مع السعودية خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من فتح المظاريف الفنية بالمناقصة الخاصة بمشروع الربط بين مصر والسعودية بقدرة 3 آلاف ميجا وات، كاشفا أن فتح المظاريف الفنية تعتبر أهم خطوات البدء فى تنفيذ المشروع وتوقيع العقود بين البلدين.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة فتح المظاريف المالية التى سيتم بعدها مباشرة توقيع العقود بين الجانبين المصري والسعودى، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم البدء فى إنشاء خطوط نقل الكهرباء يوليو المقبل.

وقال المصدر إنه كان من المقرر أن يتم توقيع العقود الخاصة بالأعمال المختلفة لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعوديه بقدرة 3 آلاف ميجا وات ديسمبر الماضى، وكان من المخطط أن يتم البدء فى العمل عقب توقيع العقود مباشرة.